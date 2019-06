Trenden för cykling går nedåt i Gävle - men nu ska det ändras

– Historiskt har vi jobbat bra med cykel, men inte de senaste åren. Många kommuner jobbar stenhårt med att prioritera cykling. Nu är det dags för Gävle att göra det, säger Gävle kommuns trafikplanerare Jakob Rönnberg.

Under tisdagen bjuder kommunen in till en medborgardialog där Gävleborna får tycka till om kommunens framtida cykling.

– Vi får in synpunkter hela tiden, bland annat åtgärder. Alla synpunkter som vi får in ska in i den nya cykelplanen.