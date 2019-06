Vem har länets bästa sämsta sång?

Finalist 1: Emma – Take me to church

Med en fantastisk inlevelse och oslagbart uttal, pitch och en helt egen text – tar hon oss på en resa med sin sångröst. Vi vill fortsätta lyssna, ta in känslan och sjunga med.

Finalist 2: Sara – Shallow

Många versioner av den här låten har gjorts under året. Men vi har aldrig varit med om liknande.

Leveransen är originell och kommer från en helt annan värld. Med den här tolkningen utmanar hon självaste Lady Gaga.

Finalist 3: Göte – Flottarkärlek

Med en röst som berör ända in i själen och hjärtat – har hen något som ingen annan har. Snoddas gamla slagdänga får nytt liv. Är det dags för nya veckor på Svensktoppen för vår sista och tredje finalist? Vi tror stenhårt på dig!