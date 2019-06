Midsommarbandy i Söderhamn lockar med sill och potatis

Det finns is i hallen på Hällåsen och kommer att göra hela sommaren. Därför passar Broberg och Bollnäs på att mötas i en träningsmatch under onsdagen.



– Det känns som framtiden med is året om och hoppas på att fler lag också får ta del av det, säger spelaren Martin Söderberg från Broberg.



– Ja, det lät som en helt tokig tanke, men varför inte nappa när den kom. Lite sill och potatis till oss ledare så kör vi, säger Bollnäs tränare Svenne Olsson och skrattar.

Kommer du vara på plats? Skicka ett mejl till p4gavleborg@sverigesradio.se