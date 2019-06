Midsommarbandyn drog rekordpublik till Hällåsen

Vilken succé det blev för midsommarbandyn på Hällåsen.

Publikrekordet för nya hallen for all världens väg och frågan är om inte de ljudstarka Bollnäsfansen var i bättre form än under slutspelet i vintras.

Många var nyfikna på nyförvärvet Daniel Mossberg från Sandviken, men det var junioren Philip Flodstam som stal showen med två avgörande mål.

– Det blev idag, det är inte ofta men dom kommer, sa Flodstam och fortsatte i närmast lyriska ordalag om inramningen:

– Fantastiskt, vilket jävla tryck och vilken fart.

