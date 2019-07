Bönan – unik 180-årig träfyr

Det var Gävles växande skara av köpmän, redare och andra affärsmän som via sin organisation Handelssocieteten lät uppföra Böna fyr. På den tiden gick mer eller mindre all trafik in till och ut från Gävles hamn, som då låg inne i Gavleån, mellan Bönan och Limön.

I början av 1900-talet byggdes en för den tiden mycket modern, ny fyr intill det gamla tornet på Bönan. Det var en gasdriven och automatisk såkallad dalénfyr, uppkallad efter den nya tidens fyrtekniks fader Gustaf Dalén som ledde företaget AGA.

Men den gamla fyren på Bönan fick stå kvar, kanske för att det från 1911 fanns en lotsstation på Bönan och med tiden blev udden med fyrarna, strax öster om Böna fiskeläge, Lotsverkets (nuvarande Sjöfartsverket) huvudstation i Gävlebukten. Gammelfyren användes bland annat som verkstad, förråd och under någon period även som båtmansbostad.

I dag är Böna gamla fyr, i originalskick från 1940, en framstående sevärdhet i Bönan, omvårdad av Böna Hembygdsförening. Den har tidigare varit öppen sommartid för besökare men 2019 kommer fyren bara att vara öppen vid speciella tillfällen.

Mer fakta och info om fyren på Bönan finns på Svenska Fyrsällskapets ”Fyr-Wiki”.