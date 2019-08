Vi kan få fästingar året runt i framtiden

– Det har varit en bra sommar för fästingar för dom tycker ju inte om när det blir torrt. Vi kan ju också se det i ett längre perspektiv att vi kanske har fästingår var och vart annat år och året runt i och med att vi får ett varmare klimat, säger hon.

Tidigare har man sagt att fästingarna inte tar sig längre upp i Sverige än till Dalälven. Men det har ändrats, och i år bad statens veterinärmedicinska anstalt allmänheten att skicka in fästingar från Norrland, Västerbotten och Jämtlands län. Och än så länge har de fått in nästan 800 stycken. Och förra sommaren fick de in en stor mängd fästingar från Gävle.