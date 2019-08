Tim Lööv vann P4 Nästa 2019 – hör småländska glädjetjutet

Tim Lööv som i juli vann Kronobergsfinalen tog sig hela vägen till riksfinalen i P4 Nästa. Vinnarlåten All I need is you kommer nu att spelas regelbundet på P4 i hela Sverige under en period.

– Ni som har röstat och stöttat mig – jag vill kyssa er! säger en överväldigad Tim Lööv när han fått beskedet.

– Det är glädje gånger tusen!

Han brister också ut i ett småländskt glädjetjut som du hör i ljudklippet.