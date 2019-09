Livstidsstraffet står fast för det brutala mordet i Hudiksvall

I somras dömdes en man i 40-års åldern till livstids fängelse för att ha dödat sin sambo i deras gemensamma bostad Hudiksvall i december förra året.



Under fler timmar misshandlade han sin sambo under tortyrliknande former medans de tre minderåriga döttrarna fanns i hemmet och till viss del hörde vad som pågick.

Mannen har hela tiden nekat och hävdat att kvinnan skadat sig själv när hon upprepade gånger ramlat på flera platser i hemmet. Men det var något som Hudiksvalls tingsrätt inte ansåg var troligt med tanke på de omfattande skador som kvinnan hade.



Tingsrätten menade att bevisen mot mannen var övertygande och dömde honom till livstids fängelse för mord och Hovrätten för nedre Norrland är av samma uppfattning och fastställer därmed domen.