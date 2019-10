Här de 14 klubbarnas tränare. Övre raden från vänster: Sergei In Fa lin (Åby Tjureda IF), Mattias Sjöholm (IFK Motala), Stefan Karlsson (Hammarby IF), Ari Holopainen (IFK Vänersborg), Patrick Johansson (Vetlanda BK), Esa Määttä (IK Sirius), Mattias Johansson (Frillesås BK). Nedre raden: Björn Eriksson (Broberg), Joakim Forslund (Sandvikens AIK), Michael Carlsson (Västerås SK), Johan Sixtensson (Villa Lidköping AIK), Magnus Olsson (Edsbyns IF), Svenne Olsson (Bollnäs GIF), Andreas Bergwall (AIK Bandy). Foto: Fredrik Sandberg/TT