Porrfilter löser inte problemen med barns surfande på nätet

Lotta Fält är verksamhetsledare på kvinnojouren Viljan i Ljusdal, och hon har länge varit engagerad i frågan om barn och skolungdomars exponering för pornografi på internet. Hon vill att kommunerna ska ha ännu striktare filter än vad de har i dagsläget, men betonar också vikten av att filtren måste kombineras med utökad sexualundervisning och att föräldrar lär sig att prata om nätporr med sina barn.

– Därför skulle jag vilja ha ett porrfilter som försvårar för barnen, men det utesluter inte att skolan och föräldrarna ska göra sitt jobb, säger hon.

Att ställa in nätfilter är väldigt komplicerat, och det är lätt att man råkar filtrera bort saker som man fortfarande vill ha sökbara. Men oavsett hur sofistikerat filter en kommun har köpt in, så kommer man inte runt att barnen har egna mobiltelefoner. Det menar Anders Olsson, Gävle kommuns IT- och utvecklingschef.

– Det här är inte en fråga som blir löst med teknik, alla barn har en egen internetuppkoppling dygnet runt som vi har inte någon kontroll över, säger han.