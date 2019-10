Forskare: Svampar tar till kemi för att få lift med granbarkborrar

Hör mer i Naturmorgon!

– Åtminstone två svamparter producerar feromon. Jag är hundra procent säker på att de använder kemiska ämnen för att attrahera skalbaggar, säger Tao Zhao.

Hon är forskare vid Örebro Universitet och tror att svamparna tillverkar barkborrarnas doftämnen för att locka skalbaggarna till sig så att de kan få lift till nya granar. De behöver helt enkelt hjälp för att kunna att sprida sig.

Tao Zhao har studerat det intima samspelet mellan blånadssvampar och granbarkborrar - två organismer som inte alls är släkt med varandra men ändå delvis pratar samma kemiska språk och samarbetar.

Svamparna verkar ha stor betydelse. De äter upp trädets kemiska försvarssubstanser så barkborrarna slipper bli förgiftade.

Det som till slut dödar granen är en kombination av barkborrarna och svampen berättar Tao Zhao.

– De samarbetar och dödar trädet, säger hon.

