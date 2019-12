Sandvikens IF spelar inne i Göransson arena

Från 1 mars till 17 april kommer det ligga konstgräs i Göransson Arena.

Anledningen är att fotbollsmatchen i svenska cupen mellan Sandvikens IF och Djurgården kommer spelas inne in arenan måndag 2 mars.

Under perioden som det ligger konstgräs i arenan kommer den att används för barn- och ungdomsidrott och aktiviteter.