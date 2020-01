De kan vinna lokala musikpriser

Årets Nykomling

Majken Hallbygård: Ung Gävleartist som släppt sin första singel ”My last try” under året som gått.

AileeN: Gävlesångerska som släppt sin första singel WUC under året.

Mendy: Mendy består Projekt med Amanda Örtenhag från Sandviken och Mikael Olsson och Mikael Gunnerås från Gävle.

Axl Flores: Nytt tillskott på Gävles hiphopscene, vid namn Axel Östlund. Släppte sin debut-EP 4 Flores.

Årets Solo

Maneten: David Holm, som i somras satte sig för att mixa ihop sitt första egna debutalbum som soloartist.

Resmiranda: Artist, med en bakgrund inom folkmusiken är Åsa Larsson singer songwriter som tar avstamp i miljön.

Jim Frid: Sandvikenmusiker som gjorde skivdebut under året.

Erika Jonsson: Countryartist från Gävle.

Årets Album

Northern Ladies – Dandelion: Rockband från Gävle.

Isole – Dystopia: doom metal-band från Gävle. Gruppen skapades 1990 och hette då Forlorn, men bytte namn till Isole 2003

dÁrc – Collider: Ida Long och David Lehnbergs gemensammaprojekt.

Mass Diversity – Choosing life: Gävleband med David Vallanger som frontman.

Årets Arrangör

Femfest Gävleborg

Drömfabriken

Folkgävlar

Emil Alstermark

Årets Band

Prescriptiondeath: Grind- och metalband från Gävle.

Northern Ladies: Rockband från Gävle.

Brooklyn Soul Stew: Brooklyn Soul Stew är ett Gävle-Uppsala baserat band som spelar spelar svängig soul från slutet av 60- och i början av 70-talet och bildades i början av 2010.

Mendy: Mendy består Projekt med Amanda Örtenhag från Sandviken och Mikael Olsson och Mikael Gunnerås från Gävle.

Årets Producent

William Blackmon: Gävleproducent med egen studio, i Gävle. Har samarbetat med exempelvis Scar Symmetry, Skraekoedlan, Beardfish, Isole, Isobel & November.

Demofabriken: Demofabriken hjälper osignade artister att skriva, producera och marknadsföra ny musik. Bakom produktionerna står Viktor Wesslén & Jocke Lindgren.

Regina Wallmark: Producent på Attitude Recordings, med bland annat Northern Ladies & Mass Diversity

David Lehnberg: Musiker och producent, bland annat i dÁrc (med Ida Long) och solo som Lehnberg.

Årets Ex

Britta Bergström: Melloveteran som körat i mängder av melodifestivaler och bland annat Så mycket bättre, på Allsång på Skansen. Bor numera i södra Sverige.

Clara ”Mae” Hagman: Tidigare idoldeltagare från Gävle som nu bor i Stockholm. Ledde Local Heroes för ett år sedan och har slagit igenom på Sveriges popscen.

Andreas Vaple: Tidigare Gävlebo som bland annat utsågs till Årets nöjesprofil 2009 som arrangör och musiker. Bor numera i Stockholm.

Claes Olson: Tidigare Gävlebo och musiker som jobbat inom skivbolagsbranschen i många år. Bor sedan många år tillbaka i Stockholm.

Årets Låt

Antham – The Fall: Hårdrocksband från Gävle. Släppte sitt första album för tre år sedan och i höstas albumet Transcendence.

Den allvarsamma leken – Söndag: Sandvikenband med medlemmarna Charlotte Mendonca Jonsson Joel Malmström. Deras första release kom i oktober 2018. De vann pris på 2019 års local heroes för Årets Nykomling och Årets Band. De var också nominerade till Årets låt med ”Det är som det är”.

Mendy - Come Back To Me: Mendy består Projekt med Amanda Örtenhag från Sandviken och Mikael Olsson och Mikael Gunnerås från Gävle.

Leah Mimini – Med mig: R&B-artist från Gävle. Ung, 18-årig Valbotjej.

Årets Musikvideo

Northern Ladies – Concrete Wall

Axel E – Silverhöjd

Den allvarsamma leken – Söndag

Ember Twin – I can’t turn you on

Årets Liveakt

Ereb Altor: Metalband från Gävle.

Ryggrad: Band från Gävle med Kattis Larsson i spetsen.

Monotik: Technoduo med Alexander Holmqvist och Rasmus Weiåker

Mass Diversity: Gävleband med David Vallanger som frontman.