Två män anhållna misstänkta för mord i Hofors

Det var igår eftermiddag som polisen fick in uppgifter om att ett grovt brott kunde ha skett och en stor polisinsats inleddes.

På en adress i centrala Hofors så hittade polisen en man som senare kunde konstateras avliden. Två personer greps av polisen under fredagskvällen och männen anhölls senare av jouråklagare.

- Under natten har det vidtagits sedvanliga initiala utredningsåtgärder på platsen såsom bland annat tekniska undersökningar och inledande förhör med de misstänkta. Under dagen i dag fortsätter utredningen med bland annat förhör med de båda misstänkta tillsammans med offentliga försvarare. Då utredningen fortfarande är inne i ett tidigt skede finns inte mer information att lämna i ärendet just nu, säger förundersökningsledaren Therese Stensson.