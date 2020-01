Närbiblioteken i Gävle blir kontantfria

Enligt Jakob Hedbom som är enhetschef för närbiblioteken i Gävle kommun kostar det mer att hantera de kontanter som årligen kommer in till närbiblioteken, än vad kommunen tjänar på servicen i form av plastkassar, papperskopior, köp av gamla böcker eller avbetalningar av skulder. Det blir också tryggare för medarbetarna som slipper hantera kontanter i fortsättningen.



-Det kostar oss mer att hantera de kontanter vi får in från åtta kassor än det vi får in per år. Vi har ett gammalt kassasystem, vi lägger tid på att räkna och redovisa pengarna och transportera dem med bil in till stan, säger Jakob Hedbom.

För den som har en skuld på något närbibliotek men vill betala sina skulder kontant går det bra att göra det på Stadsbiblioteket i Gävle.